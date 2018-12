Vesuvio: Borrelli (Verdi), denunciato sito internet per procurato allarme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho denunciato per procurato allarme il sito Esauriente.it - La Notizia Esauriente per procurato allarme. Il portale infatti – lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - ha diffuso una notizia totalmente falsa scrivendo che è in corso l'evacuazione di 25 comuni della zona rossa in forma precauzionale dopo gli sciami sismici degli ultimi giorni. Una cosa totalmente falsa che ha creato il panico in molti cittadini che mi stanno contattando terrorizzati. E' inaccettabile che si spaventi in questo modo la popolazione del vesuviano. Per questo credo che bisognerà colpire duramente chi promuove il panico o le false informazioni con denunce penali e cause civili per danni. Il Vesuvio, i piani e le prove di evacuazione sono cose serie e molto delicate e non possono trasformarsi in un'orgia di fake news. Spetta agli organismi preposti di fornire le notizie corrette e precise e non a cialtroni del web".(Ren)