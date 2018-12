Occupazione: Fiom, domani incontro a Torino con FCA, CNHi e Ferrari

- "E' fissato per domani, giovedì 6 dicembre, alle ore 14.00 presso l'Unione degli Industriali di Torino, in via Manfredo Fanti 17, l'incontro con le direzioni aziendali dei gruppi industriali FCA, CNHi e Ferrari per discutere della piattaforma, a partire dalla questione del salario. Alla guida della delegazione ci saranno Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil e Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive. Parteciperanno all'incontro i segretari territoriali, le delegati e i delegati degli stabilimenti". Lo ha dichiarato in una nota la Fiom-Cgil nazionale.(Ren)