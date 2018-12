Emirati-Italia: oggi cerimonia di inaugurazione delle Giornate di Fujairah a Roma

- Si tiene oggi a Roma la cerimonia di inaugurazione delle “Giornate del Patrimonio di Fujairah - Festival della cultura emiratina", organizzate dall'ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Roma. La cerimonia di oggi si terrà presso l’aula Ottagona del museo nazionale romano e vedrà, dopo l’apertura dell’ambasciatore emiratino in Italia Saqr Nasser al Raisi, una serie di iniziative culturali: dal ballo folkloristico alla lettura di poesie di Salma al Mazui, Aisha al Dhahrani e Khaled al Dhaharani, fino all’esposizione di quadri e calligrafie arabe. Le “Giornate del Patrimoni di Fujairah” si chiuderanno il 7 dicembre mattina presso il Centro Congressi dell'Università di Roma "La Sapienza". Anche in questa occasione il programma prevede un’offerta ampia di spettacoli culturali (proiezione di un cortometraggio, performance musicale, recitazioni di poesie e di brani di prosa d’arte, calligrafia araba, manifestazioni delle antiche tradizioni artigianali e culturali) ispirate al tema scelto per questa edizione, “Questo è Zayed, questi sono gli Emirati", con la partecipazione di numerosi artisti, poeti, scrittori, attori e musicisti della scena culturale emiratina.(Res)