Scuola: domani a Napoli il seminario nazionale "Educare alla bellezza e alla cura dei luoghi"

- Domani e venerdì 7 dicembre si svolgerà a Napoli il seminario nazionale "Educare alla bellezza e alla cura dei luoghi", che per due giorni riunirà dirigenti, insegnanti, educatori a ragionare su scuola interculturale e periferie. Le due giornate di lavoro sono promosse dal Miur, dall'Ufficio scolastico regionale e dal comune di Napoli, in collaborazione Goethe Institute, Istat, con le scuole Ic Bonghi, Ic Bovio Colletta, Ic Alpi Levi, Liceo Villari, e con le associazioni Laici Terzo Mondo, Quartieri Spagnoli, e Cooperativa sociale Dedalus. Il giovedì pomeriggio i lavori saranno organizzati su quattro sessioni parallele, dalle 14.30 alle 18.00, che in modo simbolico si terranno in quattro scuole ubicate nelle periferie napoletane: all'Ic "R. Bonghi" si terrà il workshop: "Luoghi, rigenerare gli spazi, favorire l'incontro"; all'Istituto Alberghiero Ipseoa si discuterà di "Partecipazione: alunni protagonisti, genitori corresponsabili"; all'Ic Bovio Colletta, si approfondirà il tema: "Bellezza, la diversità è un valore? e l'arte a cosa serve?". Infine, presso Ic Alpi Levi in via Baku a Scampia, alla presenza dell'assessore alla Scuola e Istruzione del comune di Napoli Annamaria Palmieri, il tema che sarà trattato è: "Narrazione tra realtà e rappresentazioni: la scuola e il quartiere che cosa raccontano?" Ogni workshop sarà aperto da alcuni interventi introduttivi a cura di scuole e da educatori delle organizzazioni di cittadinanza attiva e del privato sociale. (segue) (Ren)