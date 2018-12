Musica: venerdì il via a Napoli alla rassegna "Sacro Sud" (2)

- Savina Yannatou, cantante e artista greca,presenterà nel suggestivo scenario della chiesa monumentale costruita agli inizi del XIV lo spettacolo "Virgin Maries of the World", selezione di canzoni popolari sulla Passione e sulla Resurrezione provenienti dall'area mediterranea, ma anche dall'Africa, dal Sudamerica, dai Caraibi. Pur avendo un'ispirazione prettamente sacra, la loro fusione con le tradizioni pre-cristiane e con gli antichi rituali profani, dà origine a un suono di grande fascino. Le melodie, i ritmi, le liriche di questi pezzi hanno sì a che vedere con il Divino, ma celebrano anche la vita in tutte le sue forme. Il dolore e la sofferenza, il desiderio e lo slancio d'amore, si trasformano così in un inno umano che esalta l'esistenza e la salvezza. Sul palco con Savina Yannatou (voce) ci sarà il suo collaudato ensemble composto da Kostas Vomvolos (kanonaki e fisarmonica) Haris Lambrakis (nay), Kyriakos Gourventas (violino), Yannis Alexandris (oud), Michalis Siganidis (contrabbasso) e Kostas Theodorou (percussioni). (Ren)