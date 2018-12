Sanità: ospedale di Ciriè, il nuovo pronto soccorso attivo prima di Natale

- L’assessore regionale alla sanità, Antonio Saitta, è intervenuto al termine del sopralluogo di oggi pomeriggio all’ospedale di Ciriè insieme alla sindaca Loredana Devietti e ai vertici dell’Asl To4. “I lavori di sistemazione dei locali sono praticamente terminati e già prima di Natale il nuovo pronto soccorso sarà operativo - ha detto - . Al contempo ci saranno nuove assunzioni di personale: entreranno infatti in servizio presso l’ospedale 13 infermieri e 5 Oss. Si tratta di una risposta importante sia per i cittadini che per gli operatori della struttura”. (segue) (Rep)