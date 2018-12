Emirati-Italia: conclusa la prima delle Giornate di Fujairah a Roma

- Si è svolta oggi a Roma la cerimonia di inaugurazione delle “Giornate del Patrimonio di Fujairah - Festival della cultura emiratina", organizzate dall'ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Roma. La cerimonia, che ha visto la presenza di un nutrito pubblico e di personalità del mondo politico e culturale italiano, come l’ex ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, si è svolta presso l’aula Ottagona del museo nazionale romano. Ad aprire la giornata è stato il vice ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti, Ahmed al Mulla, il quale nel ringraziare gli organizzatori dell’evento ha spiegato che “si tratta di un’occasione felice in quanto coincide con le celebrazioni del 47mo anniversario della fondazione degli Emirati Arabi Uniti che cade in questo periodo”. Il diplomatico ha aggiunto che Abu Dhabi “dà molta importanza alla cultura considerata un fondamento per costruire l’uomo", osservando che gli "Emirati sostengono moltissime iniziative culturali durante tutto l’anno”. Questo evento di Roma in particolare “avviene nel quadro delle relazioni amichevoli trai nostri due paesi ove gli emirati operano per rinforzare la diffusione della cultura e la costruzione di ponti tra di noi", ha dichiarato Al Mulla. "La miglior prova di questo è l’inaugurazione lo scorso anno, nel novembre 2017, del museo Louvre Abu Dhabi. Oggi attraversiamo questo ponte ideale dagli Emirati all’Italia per presentare i nostri costumi e le nostre usanze in una sede internazionale della cultura e simbolo della convivenza tra i popoli come era nell’antica Roma”. A presentare le rappresentazioni culturali di Fujairah è stato il presidente dell’associazione culturale e sociale del piccolo emirato, Khaled Aldhahnani, che ha dato il via alle attività artistiche. Dal ballo folkloristico alla lettura di poesie di Salma al Mazui e Aisha al Dhahrani, fino all’esposizione di quadri e calligrafie arabe. Le “Giornate del Patrimonio di Fujairah” si chiuderanno il 7 dicembre mattina presso il Centro Congressi dell'Università di Roma "La Sapienza". Anche in questa occasione il programma prevede un’offerta ampia di spettacoli culturali (proiezione di un cortometraggio, performance musicale, recitazioni di poesie e di brani di prosa d’arte, calligrafia araba, manifestazioni delle antiche tradizioni artigianali e culturali) ispirate al tema scelto per questa edizione, “Questo è Zayed, questi sono gli Emirati", con la partecipazione di numerosi artisti, poeti, scrittori, attori e musicisti della scena culturale emiratina.(Res)