Bruino: la Nebiolo chiederà la cassa integrazione per i 37 lavoratori

- La Nebiolo Srl, l’azienda di Bruino (To) dichiarata fallita lo scorso mese di ottobre, chiederà al giudice l’autorizzazione per fare ricorso, a partire dal 1° gennaio 2019, alla cassa integrazione straordinaria per cessata attività, per un anno. E’ quanto emerso al termine dell’incontro di procedura che si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri presso l’assessorato al lavoro della Regione Piemonte, alla presenza del curatore fallimentare, Maurizio Gili, dei rappresentanti sindacali della Fiom Cgil e della Uilm e dell’assessora regionale al lavoro, Gianna Pentenero. (segue) (Rep)