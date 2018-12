Carceri: Cirielli (FdI), per Bonafede priorità sono i delinquenti e non polizia penitenziaria

- "Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, in carica da sei mesi, potrebbe cominciare a preoccuparsi della sicurezza e delle condizioni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria. Ma purtroppo Bonafede, oggi in visita al carcere di Secondigliano, fa sapere che la priorità sarà quella di migliorare la detenzione per i delinquenti". E' quanto ha dichiarato in una nota Edmondo Cirielli, questore della Camera dei Deputati e parlamentare di Fratelli d'Italia. "Evidenziamo come il Guardasigilli sia rimasto sordo fino oggi alle varie segnalazioni dei sindacati dei poliziotti penitenziari, che da tempo denunciano aggressioni e condizioni di lavoro disumane", ha continuato Cirielli. "Se davvero il ministro vuol dare un segnale di cambiamento cominci a dare più strumenti e risorse ai poliziotti penitenziari per garantire sicurezza negli istituti e condizioni di lavoro dignitose nelle carceri italiane questo migliorerà sicuramente anche le condizioni dei detenuti", ha concluso il questore. (Ren)