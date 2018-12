Blutec: De Palma (Fiom), convocato tavolo ma nulla di fatto per Industria Autobus

- "Positiva la risposta tempestiva del Ministero dello Sviluppo Economico che ha convocato per il giorno 19 dicembre il tavolo. Riteniamo fondamentale questo incontro, sia per l'aggiornamento sul piano industriale e occupazionale, sia per avere contezza sulla situazione economico-finanziaria dell'azienda per la reindustrializzazione dello stabilimento”. Lo si legge in una nota a firma di Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil. “Blutec apra fin da subito le procedure per gli ammortizzatori sociali per garantire la continuità occupazionale dei lavoratori di Termini Imerese, e provveda al pagamento di tutte le spettanze ancora oggi pendenti. Invece, non essendo giunta la convocazione del tavolo sulla vertenza di Industria Italiana Autobus (che interessa FLumeri a Avellino, e Bologna), sollecitiamo il Mise a fissare l'incontro prima dell'11 dicembre" si chiude così la nota.(Ren)