Nato: Checchia (Club Atlantico Napoli), lavoriamo per avvicinare la città alla Alleanza Atlantica post guerra fredda

- "Napoli ha le carte in regola per essere un baricentro dell'Alleanza Atlantica moderna e per questo è necessario aprirsi alla società civile, alle imprese, alla cultura della città". Lo ha affermato il presidente del Club Atlantico Napoli, Gabriele Checchia, aprendo la conferenza "Nato Hub per il Sud e il futuro della sicurezza cooperativa", che si è tenuta oggi a Napoli e alla quale hanno preso parte esponenti di primo piano della Nato e rappresentanti del mondo della cultura, dell'impresa e delle istituzioni napoletane e campane. "Il ruolo centrale di Napoli - ha detto Checchia - viene non solo dalla sua storia, ma anche dalla sua naturale apertura al dialogo. Per questo come Club Atlantico Napoletano pensiamo che il nuovo strumento di cui si è dotata la Nato, l'Hub di analisi e anticipazione delle sfide, vada incontro alle esigenze della ricca società civile napoletana, dalle imprese alle università e alle associazioni". "C'è la necessita' di avvicinare la società napoletana alla Nato che cambia adattandosi, terminata la guerra fredda, alle nuove sfide da affrontare, molte delle quali vengono da Sud. Noi lavoriamo - ha aggiunto Checchia - da facilitatori per creare un rapporto di interazione tra la società civile napoletana e l'Hub per il sud a Napoli e su questo abbiamo avuto anche l'aiuto della Farnesina". Checchia ha sottolineato anche che "è il primo tassello delle celebrazioni dei 70 anni della Nato che si terranno nel 2019. Stiamo ragionando su altri eventi a Napoli o a Roma, ma dipende anche da fattori di natura finanziaria. L'obiettivo è celebrare degnamente i 70 anni dell'Alleanza e il ruolo cruciale svolto dall'Italia dal primo giorno di nascita della Nato". (Ren)