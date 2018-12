Anm: Palmieri, quel che resta della maggioranza gioca sulla pelle dei cittadini

- "Le beghe interne alla maggioranza hanno avuto il sopravvento sulla questione mobilità. Oggi in Aula avremmo dovuto affrontare la spinosa questione di Anm, ma le forze che sostengono la giunta de Magistris non hanno assicurato il numero legale e così il consiglio è stato sciolto". Lo ha scritto in una nota il consigliere del cmune di Napoli, Domenico Palmieri, presidente della commissione Trasparenza. "La qualità della vita dei napoletani è l'ultimo dei problemi di questa amministrazione – ha aggiunto Palmieri –. Il sindaco, tra un impegno istituzionale e la costruzione dell'ennesimo soggetto politico 'dal respiro europeo', non si occupa dei napoletani che aspettano ore alle fermate dei bus, né dei lavoratori che operano in condizioni di perenne rischio. Per rispetto della città, riponga la fascia tricolore e faccia la sua campagna elettorale da semplice cittadino". (Ren)