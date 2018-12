Carceri: Bonafede, siglati a Napoli due protocolli per il recupero dei detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il lavoro all'esterno dei detenuti noi riusciamo a disincentivare la criminalità". Con queste parole il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha commentato la firma di due protocolli, siglati oggi a Napoli, per il recupero dei detenuti. Attraverso il primo, "Mi riscatto per Napoli", verrà avviato un progetto che prevede l’impiego di detenuti nell’ambito di attività lavorative di pubblica utilità, in particolare, attraverso interventi di pulizia e restituzione del decoro di alcuni spazi pubblici come aree verdi e piazze della città di Napoli. "All'esterno degli istituti non si ha chiara l'idea di cosa accada qui dentro - ha aggiunto il guardasigilli - e così il lavoro avvicina la società esterna al carcere a quella interna". Il secondo protocollo, invece, coinvolge anche il Ministero delle Infrastrutture e prevede l'apertura, all'interno del carcere di Secondigliano, di un centro autorizzato per le revisioni di veicoli stradali dove saranno impiegati i detenuti. (Ren)