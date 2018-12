Occupazione: Caffè Hag, siglato l'accordo per 52 esuberi con incentivo a esodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato sottoscritto oggi, presso l’assessorato al Lavoro della Regione Piemonte, il verbale d’accordo sulla Jde, la multinazionale olandese proprietaria dei marchi Caffè Hag e Splendid, che il 25 settembre scorso ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività per tutti i lavoratori dello stabilimento di Andezeno. L’intesa tra le parti, raggiunta nell’incontro sindacale del 3 dicembre scorso, prevede entro il 30 gennaio 2019 l’uscita volontaria, con incentivo all’esodo, dei 52 dipendenti in forza nell’impianto piemontese e la proroga al 30 aprile 2019 del termine della risoluzione dei rapporti di lavoro per coloro che risultassero ancora in esubero. (segue) (Rep)