Di Maio: Passariello (FdI), si fa ammuina tirando in ballo persone e fatti inesistenti

- “Siamo alle solite e, come da prassi consolidata, alla confusione si aggiunge confusione, sulle vicende che riguardano il Sig. Luigi Di Maio e i suoi trascorsi lavorativi facendo “ammuina” e tirando in ballo persone e fatti inesistenti”.Così il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luciano Passariello dopo aver attentamente letta, come ogni mattina, la stampa quotidiana sia a livello locale che nazionale. “Smentisco categoricamente, sia personalmente che a nome di mio cugino Umberto, quanto riportato dai giornali odierni, in riferimento ad un presunto rapporto di lavoro, del Sig. Di Maio, nell’azienda del mio congiunto che gestisce in appalto, dal gennaio 2010, la vendita di bibite alla stadio San Paolo di Napoli”. “Nelle prime ore di questa mattina, sono stato contattato, sia dalle maggiori testate della carta stampata che da quelle televisive, che mi chiedevano notizie su tale vicenda e non ho fatto altro che smentire un qualcosa di inesistente, come giusto che fosse”. “Forse e non so, avrà lavorato , se ha lavorato, con altra azienda che precedentemente gestiva il servizio di vendita di bibite”.(Ren)