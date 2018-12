Napoli: Verdi, dopo stop ministero a metrò si fermino guerre tra burocrati

- Il ministero dei Beni Culturali ha definitivamente annullato l'autorizzazione ad aprire la camera di ventilazione della Linea 6 della Metropolitana di Napoli in Piazza del Plebiscito. La decisione, si apprende dal Mibac, è stata comunicata con una nota ufficiale che è stata inviata oggi dal ministero al Comune di Napoli: nella nota c'è l'annullamento in autotutela dell'autorizzazione rilasciata dalla soprintendenza all'archeologia, belle arti e paesaggio. "Eravamo sempre stati contrari alla griglia a Piazza del Plebiscito – hanno detto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride Marco Gaudini - pur avendo sostenuto con determinazione che le parti in causa dialogassero. Una scelta a nostro avviso frutto più di una braccio di ferro tra burocrati che della soluzione migliore per la città. Adesso chiediamo a tutte le parti in causa di prendere atto della decisione del ministero e procedere nella direzione tracciata. La tutela di Piazza del Plebiscito viene prima delle guerre tra burocrati che in diverse occasioni hanno fatto più danni del terremoto rallentando o fermando la crescita e lo sviluppo della città".(Ren)