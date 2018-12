Napoli: inaugurata la panchina rossa in Bosco Capodimonte

- E' stata inaugurata questa mattina la panchina rossa sul Belvedere di Capodimonte dal direttore del Museo e Real Bosco Sylvain Bellenger, dal presidente della III municipalità di Napoli Ivo Poggiani, dalla delegata alle Pari Opportunità del Comune di Napoli Simona Marino e dal presidente dell'associazione Amici di Capodimonte onlus, Errico di Lorenzo nell'ambito dell'iniziativa “Adotta una panchina”. “Senza donne non c'è rivoluzione” recita la targhetta sulla panchina rossa donata dalla III municipalità Stella San Carlo all'Arena. Il presidente Poggiani ricorda che sono state proprio le donne a portare avanti le principali battaglie per la conquista dei diritti, ieri come oggi, annunciando anche la nascita di un centro antiviolenza nella III municipalità, ora sfornita. Sorgerà a piazza Carlo III, oggi proprio si chiude il bando per l'assegnazione. “Voglio dedicarla al giovane ucraino Yuri ucciso pochi giorni fa a Napoli proprio per difendere una donna dalla violenza di un altro uomo. Un episodio, come tanti purtroppo, bollato in un primo momento come una banale rissa tra cittadini stranieri. Il Comune di Napoli pagherà il ritorno della salma in patria” ha detto Poggiani. (segue) (Ren)