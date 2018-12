Napoli: 6 dicembre, Sino-Italian Exchange Event a Città della Scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rinnova l’appuntamento con il Sino-Italian Exchange Event (Siee), in programma a Napoli il prossimo giovedì 6 dicembre a Città della Scienza. Nuovi strumenti di internazionalizzazione per le startup e le pmi campane interessate al mercato cinese, una sessione plenaria tra i principali attori degli ecosistemi innovativi della Campania e della Municipalità di Pechino per discutere delle tecnologie emergenti che promettono di rivoluzionare i rispettivi mercati, tre tavoli tematici dedicati alla smart education, al food, alle nuove tecnologie del suono, progetti bilaterali su economia circolare e sostenibilità. Nato nel 2007 su iniziativa di Città della Scienza e su mandato della Regione Campania, il Sino-Italian Exchange Event (SIEE) è un programma pluriennale di cooperazione scientifica e tecnologica con la Cina e, in particolare, con il Bast – Beijing Association for Science and Technology e la Municipalità di Pechino. (segue) (Ren)