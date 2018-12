Salute: presentato a Napoli "Emofilia in a Day", docufilm sull'emofilia

- Il film "Emofilia in a Day", il primo docufilm sull'emofilia, è stato presentato oggi a Napoli in anteprima italiana e sarà poi diffuso sui social network di tutte le associazioni italiane che si dedicano all'emofilia, che in Campania conta circa 500 pazienti. Il documentario racconta il quotidiano dei pazienti e delle loro famiglie. Nove le associazioni di pazienti che hanno dato promosso il progetto, che ha il contributo non condizionato di Sobi, cogliendo la sfida di raccontarsi senza filtri: ACE di Milano Onlus, Associazione degli Amici dell’Emofilia di Palermo, AVES onlus Parma, A.E.L. Associazione Emofilici del Lazio Onlus, AESA Associazione Emofilici Salerno, ARCE della Campania, Associazione emofilici e talassemici Vincenzo Russo Serdozdi Ravenna, FedEmo e ACEP Associazione coagulopatici emofilici piemontesi Massimo Chesta Onlus. Al progetto ha partecipato anche il collettivo di artisti Casa Surace, noto per i loro video ironici sul web, che hanno realizzato un video ad hoc.(Ren)