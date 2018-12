Campania: Palmeri, Ischia riparte da 100 idee d'impresa per i giovani isolani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si riparte quindi - è sottolineato in una nota dell'assessore Palmeri - simbolicamente dalla 'zona rossa' di Casamicciola con un messaggio deciso di speranza e di azione!". L'assessore ha ribadito "l’impegno della Giunta regionale per l'isola di Ischia, come per tutti gli altri territori, sia nella complessa attività di riqualificazione dei servizi per l’impiego e sia nella attuazione di misure per giovani, meno giovani ed operatori locali. A più di un anno dal sisma, dopo aver riportato sull’isola il centro per l’impiego, il tentativo è dare risposte concrete alla cittadinanza, alle imprese con misure a sostegno del mondo del lavoro". "Il 6 dicembre saremo a Ischia - ha dichiarato Palmeri - per toccare da vicino il dramma della zona rossa, interdetta a seguito delle drammatiche vicende del terremoto e partendo per dare nuove risposte ai giovani e non solo. Stiamo lavorando sodo per mettere a disposizione misure e infrastrutture per contribuire a rilanciare il territorio, dare nuove opportunità e sostenere chi sceglie di restare nella nostra regione. Per questo è fondamentale incontrare cittadini, studenti, imprenditori e professionisti. Liberare insieme 100 palloncini in cielo equivale a liberare le 100 attività imprenditoriali che i giovani proporranno. Sono pieni di sogni, di inventiva e spesso vorrebbero seguire l'esempio familiare: alle istituzioni tocca predisporre l'abitat ideale". (Ren)