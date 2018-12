Meteo: la situazione di oggi

- Cielo inizialmente ovunque sereno o poco nuvoloso, con nubi basse o nebbia in pianura; dal pomeriggio progressivi annuvolamenti da ovest fino a nuvoloso ovunque in serata. Precipitazioni assenti, salvo deboli sulle creste di confine in serata. Neve oltre 2200 metri. Minime e massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime tra 0 e 3 °C, massime tra 6 e 8 °C. (Rem)