Camorra: estorsioni a imprenditori, numerosi arresti nel napoletano

- Sin dalle prime luci dell´alba è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. I poliziotti della Squadra Mobile partenopea e gli uomini del Commissariato di P.S. di Castellammare di Stabia stanno dando esecuzione ad un´ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di numerose persone. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno avuto ad oggetto una serie di delitti contro il patrimonio (estorsioni), la persona (violenza privata) e l´ordine pubblico (violazioni in materia di armi ed esplosivi), aggravati dal metodo e/o dalla finalità mafiosa, perpetrati negli anni 2013-2016 ai danni di imprenditori, esercenti commerciali e professionisti operanti nei territori di Castellammare di Stabia, Pompei, Gragnano, Pimonte ed Agerola. Dalle investigazioni è emersa la perdurante operatività in questi territori di diverse storiche organizzazioni camorristiche, tra loro sostanzialmente alleate, ciascuna delle quali ha continuato ad imporre costantemente "il pizzo" nei territori di rispettiva competenza, avvalendosi della propria forza d´intimidazione. (Ren)