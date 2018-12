Campania: Palmeri, Ischia riparte da 100 idee d'impresa per i giovani isolani

- Domani l'assessore al Lavoro della Regione Campania, Sonia Palmeri, sarà a Ischia con un'iniziativa rivolta ai giovani dal titolo "100 Selfiemployment da Ischia e... Resto al sud". La manifestazione si articolerà in tre momenti: un incontro con i giovani dell’ Istituto tecnico statale E.Mattei di Casamicciola sul tema alternanza scuola lavoro e sulle opportunità offerte dal programma Garanzia Giovani, rifinanziato per la FASE 2 con una dotazione di oltre 220 milioni di euro. Si proseguirà con un flash mob in zona rossa e con il lancio di 100 palloncini colorati che rappresenteranno le 100 idee di impresa che i giovani ischitani presenteranno agli esperti di Invitalia. La giornata si concluderà con un workshop all’hotel Manzi di Casamicciola dal titolo 'Come diventare imprenditori'. Parteciperanno all’incontro consulenti del lavoro, commercialisti, esperti di Invitalia che vaglieranno le idee di impresa presentate dai giovani e guideranno ai finanziamenti sia per Selfiemployment sia per Resto al sud. (segue) (Ren)