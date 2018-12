Bruino: la Nebiolo chiederà la cassa integrazione per i 37 lavoratori (2)

- Dei 37 lavoratori attualmente in forza nello stabilimento di Bruino, 23 risultano impiegati nell’esercizio provvisorio autorizzato dal Tribunale di Torino, gli altri 14 sono sospesi. Per tutti, la curatela fallimentare chiederà di far ricorso all’ammortizzatore sociale. “L’accordo sottoscritto in Regione – dichiara l’assessora Gianna Pentenero, – esclude soluzioni traumatiche per i lavoratori, dando loro una boccata di ossigeno, in attesa che possano farsi avanti potenziali acquirenti. L’assessorato al lavoro continuerà naturalmente a seguire la vicenda e, nell’ambito del possibile ricorso alla cassa integrazione, metterà a disposizione le politiche attive del lavoro”. (Rep)