Sanità: il servizio Sanitario nazionale compie 40 anni, venerdì convegno in Regione (3)

- Interverranno poi Giuseppe Costa, professore ordinario Dipartimento di scienze cliniche e biologiche dell’Università di Torino su "Il contributo del Ssn ad una salute più uguale in Italia"; Guido Giustetto, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri con la relazione "Il medico e il cittadino nel Servizio sanitario nazionale"; Stelio Mangiameli, professore ordinario di Diritto costituzionale e direttore Issirfa-Cnr sul tema "Il diritto alla salute nel multilevel governement" e Nicola Magrini, segretario della Who list of essential medicines, Organizzazione mondiale della sanità, con la relazione "Diritto alla salute, sistemi sanitari pubblici e sostenibilità: raccomandazioni Oms e confronti internazionali". (Rep)