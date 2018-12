Nato: a Napoli conferenza sull'Hub per il Sud e sul futuro della sicurezza cooperativa

- Ha preso il via questa mattina la conferenza "Nato Hub per il Sud e il futuro della sicurezza cooperativa" a Villa Doria d'Angri, a Napoli, organizzata dal Club atlantico Napoli - Comitato atlantico italiano in collaborazione con il Nato strategic direction South-Hub. Ad aprire la giornata l'ambasciatore Gabriele Checchia, presidente del Club atlantico Napoli, già rappresentante permanente d’Italia presso il Consiglio Atlantico, e il prof. Alberto Carotenuto, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Seguirà gli indirizzi di saluto del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e dell'assessore al Lavoro, Diritto all’Abitare ed allo Sviluppo della città del comune di Napoli, Monica Buonanno, l'intervento d'apertura del sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale Guglielmo Picchi, seguito dall'ambasciatore Tacan Ildem, assistente del segretario generale Nato per la Diplomazia Pubblica. (segue) (Ren)