Nato: a Napoli conferenza sull'Hub per il Sud e sul futuro della sicurezza cooperativa (2)

- La prima sessione, dalle ore 12, sarà dedicata al tema "Proiettare stabilità a Sud" e sarà moderata e introdotta dall'editorialista de "Il Mattino" Fabio Nicolucci, esperto di Medio Oriente. Il prof. Fabrizio W. Luciolli, presidente del Comitato atlantico italiano e dell'Atlantic Treaty Association, relazionerà su "La Nato e le sfide da Sud", mentre, a seguire, sarà il direttore del Nato Strategic Direction – South Hub, gen. B. Ignazio Lax, a trattare "Il ruolo del Nato Hub per il Sud". Alle 12.35 panel su "L'Italia, la Nato, il Mediterraneo: elementi di una storia intrecciata" con lo storico diplomatico Matteo Gerlini. La seconda sessione, invece, avrà inizio alle ore 14 e sarà dedicata alla Sicurezza cooperativa nel Mediterraneo. La prof.ssa Maria Paradiso dell'Università del Sanniom, chair dell'International Geographical Union Commission "Mediterranean Basin", relazionerà su "Modilità mediterranee: fattori d'instabilità ma anche d'incontro e cambiamento positivo". A seguire, interverrà il direttore del Centro studi e ricerche per il Mezzogiorno - Intesa Sanpaolo Massimo Deandreis, su "La 'maritime economy' e gli aspetti di sicurezza cooperativa nel Mediterraneo". Il direttore del Nato Security Force Assistance CoE, col. Franco Merlino, alle 14.30, poi, tratterà "Il centro di eccellenza Nato Security Force Assistance". Infine, per la sessione di chiusura, previsti gli interventi del comandante James G. Foggo III dell'Allied Joint Force Command – Naples e del sottosegretario di Stato per la Difesa Angelo Tofalo. (Ren)