Caserta: sequestrato capannone con una tonnellata di ordigni

- I carabinieri della Stazione di Maddaloni, in provincia di Caserta, unitamente a personale Artificieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Caserta, hanno rinvenuto e sequestrato, all’interno di un capannone adibito a deposito a Maddaloni, una tonnellata di ordigni di cui 550 kg già imballati per la spedizione, 50 kg di polvere da pirica e percursori per miscela esplodente per 100 kg. Arrestati in flagranza di reato per detenzione illegale di materiale esplosivo e ricettazione in concorso di due persone, Antonio Buoncammino, cl. 1959, residente a Tagliacozzo (Aq), Giovanni Castagna, cl. 1982, residente a Maddaloni (Ce) e denunciata in stato di libertà, per gli stessi reati, anche una ventinovenne di Mondragone (Ce). Gli arrestati sono stati accompagnati agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. (Ren)