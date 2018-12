Rifiuti: Ronghi (Sp), fallimento della Regione Campania e dei maggiori comuni (2)

- "Il tema fondamentale è incentivare la raccolta differenziata porta a porta per ridurre la quantità dei rifiuti attraverso l'utilizzo e la stabilizzazione a tempo pieno dei lavoratori dei Cub e nuove assunzioni per trasformare il rifiuto in risorsa", ha aggiunto Cioffi. "È altresì indispensabile – ha continuato - dotare la nostra Regione della necessaria impiantistica per rendere efficace il Piano Rifiuti tendente anche alla riduzione della tassa a carico dei cittadini". "Non possiamo restare indifferenti di fronte ai drammatici dati relativi all'aumento delle neoplasie, particolarmente infantili, nel nostro territorio", ha sottolineato Gargiulo, per la quale "esso è il frutto della mancanza di un serio e concreto piano dei rifiuti e della mancanza di bonifiche. Per questo, chiediamo con forza un piano regionale per le bonifiche ambientali ed un piano straordinario per gli screening oncologici per i cittadini campani". Infine, Casinelli ha sollecitato "l'immediata apertura del sito relativo all'impianto per il rifiuto secco di Casalvelino e la costruzione di un termovalorizzatore nell'area del salernitano, interventi urgenti e necessari anche per ridurre la Tari, ovvero la tassa più alta pagata dai cittadini campani". (Ren)