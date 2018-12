Baskin: sabato presentazione progetto sportivo ai Salesiani

- Promosso da Asd Napoli e del Prof. Vittorio Scotto di Carlo insieme al Coach Stefano Argento e il Prof. Mauro Rotunno, presso l’Istituto Salesiano di via Don Bosco, alle 16.30 sarà presentato il Baskin, una nuova attività sportiva che s’ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative. Saranno presenti la Gevi Napoli Basket con l’allenatore Gianluca Lulli, l'associazione sportiva dilettantistica Charlatan, l’assessore allo sport del Comune di Napoli Ciro Borriello, il vice presidente del Consiglio Comune di Napoli Fulvio Frezza, il presidente del CIP Campania dott. Carmine Mellone e il consigliere delegato in materia di scuola della città metropolitana di Napoli Domenico Marrazzo. Il Baskin è stato pensato per permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra (composta sia da ragazzi che da ragazze).(Ren)