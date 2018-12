Napoli: domani il via a "Musica in… Giostra"

- Domani, mercoledì 5 dicembre, al Teatro La Giostra di Napoli, prenderà il via "Musica in… Giostra", rassegna musicale parte della proposta artistica 2018/2019 del teatro napoletano. Il primo appuntamento, domani, è con “Una notte con le stelle e con te”, uno spettacolo di Maurizio Murano, anche interprete in scena, che evoca gli autori e i musicisti più amati dall'artista partenopeo nei suoi primi venti anni di carriera. Uno spettacolo dove la contaminazione di generi e di stili fa da struttura portante, e il filo conduttore è unicamente il grande e travolgente amore per il teatro e per la musica. In programma autori come Shakespeare, Di Giacomo, Valentine, Gaber, Leoncavallo, De Simone, De Gregori, Viviani, Waits, Patroni Griffi. Ad accompagnare Murano sarà la chitarra di Michele Bonè e la fisarmonica di Andrea Bonetti. Venerdì 7 dicembre sarà la volta di Fiorenza Calogero in "Fiorenza canta Viviani", spettacolo che nasce con l'intento di riportare all'attualità i temi principali dell'opera del grande commediografo stabiese: la prostituzione, la malavita, gli emarginati, la disoccupazione. Il linguaggio musicale è tipico del popolo rappresentato nelle opere di Viviani: la tarantella nelle sue molteplici forme e la tammurriata. Con Calogero, sul palco la chitarra battente di Marcello Vitale, al quale è affidata anche la direzione musicale, e Carmine Terracciano alla chitarra napoletana. A chiudere il ciclo di appuntamenti, sabato 8 dicembre, sarà Patrizia Spinosi in La faccia Immacolata, un viaggio nel cuore del sud, il sud dei viaggiatori, della gente di mare e delle leggende, attraverso storie di eroi sconosciuti. Si tratta di un concerto-racconto nel quale Spinosi sarà accompagnata da Gennaro Monti e Sonia De Rosa.(Ren)