Editoria: Istituzioni24.It, nasce il portale di informazioni istituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato presentato stamani in conferenza stampa presso la sede dell' Ordine dei giornalisti della Campania il quotidiano online www.istituzioni24.it registrato presso il Tribunale di Napoli e con redazione sia in Campania che nel Lazio. Presenti all'iniziativa Alessandro Sansoni, membro dell'esecutivo nazionale dell'Odg, Stefano Pisaniello, direttore editoriale del quotidiano e Massimo Iaquinangelo, capo redattore centrale di istituzioni24. "Un progetto ambizioso a cui vogliamo dare una prospettiva nazionale – così lo ha definito Stefano Pisaniello – abbiamo deciso di investire su un "prodotto" che vedrà coinvolti giovani cronisti nella maggior parte dei casi under 35, che amano la propria professione e credono in ciò che fanno. Abbiamo una redazione a Napoli ed una a Roma, con la prospettiva, con l'anno nuovo, di aprirne una altra in Toscana. Proveremo a rappresentare, sia a livello locale che a livello nazionale, le istanze istituzionali del paese ed a dare spunti di riflessione all'interno del dibattito culturale e politico italiano". "Una sfida difficile ma anche bellissima – la ha definita Alessandro Sansoni - che come ordine non possiamo che sostenere perché, in una fase di crisi dell'editoria e del mercato italiano e campano in particolare, chi ha ancora il coraggio e la fiducia di comunicare qualcosa ai lettori, di mettere in piedi una iniziativa editoriale ed imprenditoriale va sostenuto e spronato. Ai colleghi che vogliano ed abbiano voglia di continuare a raccontarci la quotidianità l'ordine dei giornalisti mostrerà sempre vicinanza". "Una rubrica specifica sarà dedicata al terzo settore ed al mondo dell'associazionismo, li dove si mettono in campo progetti di solidarietà sociale che spesso non hanno il risalto mediatico che meritano. E' attraverso il terzo settore che le società riescono ad esprimere la propria solidarietà", ha dichiarato, in conclusione, il capo redattore centrale di istituzioni24.it Massimo Iaquinangelo.(Ren)