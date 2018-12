Napoli: Borrelli (Verdi), difenderemo l'albero dei desideri in Galleria Umberto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato allestito il tradizionale albero dei desideri di Natale in Galleria Umberto. L'anno scorso fu più volte vandalizzato a ripetizione dalle baby gang ma i Verdi con il Gambrinus e la trasmissione radiofonica la Radiazza condotta da Gianni Simioli lo rimisero in piedi sfidando il "tradizionale" destino che lo vede distrutto e successivamente bruciato da piccoli delinquenti ogni anno. "Ci stiamo organizzando anche questa volta - spiegano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli con il consigliere municipale del Sole che Ride Salvatore Iodice - per difendere l'albero dalle baby gang con dei gruppi organizzati di volontari che soprattutto la notte impediscano che possa essere distrutto. Questo albero è un simbolo e come tale deve restare al suo posto. È assurdo che però, al di là dell'albero di Natale, non si riesca a tutelare un bene qual è quello della Galleria Umberto, per la quale da tempo insistiamo nel chiedere l'istallazione di cancelli che tengano chiuso il monumento durante la notte come è stato fatto per la Galleria Sordi a Roma. Ovviamente i residenti avrebbero la possibilità di accedere autonomamente".(Ren)