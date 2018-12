Semplificazione: Regione approva il piano "Campania Semplice"

- La giunta regionale della Campania, nella seduta di oggi, ha approvato il documento "Campania Semplice", contenente azioni per la semplificazione amministrativa e normativa, nonché la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese. Il Programma è finalizzato ad identificare gli oneri che, in quanto non necessari o eccessivi, possono essere limitati o ridotti. Il programma riguarda le aree tematiche attinenti ai settori considerati strategici nelle aree tematiche "ambiente" e "attività produttive".(Ren)