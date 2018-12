Regione: approvata la legge Omnibus, nuove misure su sanità, case Atc, istruzione, testate online e parchi

- E' stata approvata oggi in Consiglio regionale la maxi legge Omnibus, che conta tra singoli e reiterati 140 articoli e ha assorbito il Consiglio regionale per settimane: "Un provvedimento molto complesso, che permette di adeguare la legislazione regionale a quella nazionale, di razionalizzare alcune norme regionali e di trasformare in legge azioni che richiedevano interventi tempestivi”, spiega il vicepresidente Aldo Reschigna. “Per questo è stato necessario un confronto lungo e articolato in Consiglio che ha portato a un buon testo e alla soluzione di problemi come, ad esempio, quello del personale del 118”. Diversi i punti trattati. (segue) (Rep)