Regione: approvata la legge Omnibus, nuove misure su sanità, case Atc, istruzione, testate online e parchi (3)

- Atc: il Consiglio ha approvato anche alcune modifiche alla legge regionale sulle case popolari, "frutto del confronto da tempo con le Atc, i Comuni e le organizzazioni sindacali dell’inquilinato" spiega l’assessore alle politiche sociali Augusto Ferrari. Le modifiche più rilevanti sono collegate da un lato alla modifica dei requisiti che le famiglie devono possedere per poter presentare domanda ed essere inseriti nelle graduatorie, dall’altro a dare stabilità al sistema delle ATC piemontesi favorendo l’equilibrio dei bilanci. Per quanto riguarda i requisiti, sarà necessario avere la cittadinanza italiana, o di un paese europeo, o essere in regola con la legge nazionale sui permessi di soggiorno e avere almeno 5 anni di residenza in Piemonte, di cui almeno tre nello stesso ambito di Comuni. L’accesso non sarà consentito ai nuclei che possiedono una casa in proprietà situata su tutto il territorio nazionale e anche all’estero, purché non la stessa non sia dichiarata inagibile o sia sotto pignoramento. (segue) (Rep)