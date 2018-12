Regione: approvata la legge Omnibus, nuove misure su sanità, case Atc, istruzione, testate online e parchi (4)

- Voucher istruzione: le modifiche intervengono sulla legge regionale per il diritto allo studio, attribuendo alla Regione la gestione delle risorse statali per i libri di testo destinate agli allievi che frequentano le scuole secondarie di primo grado, con l’obiettivo di far confluire in un unico voucher le provvidenze regionali e nazionali per il diritto allo studio. “Questo ci consente – spiega l'assessora Pentenero – di semplificare l’iter amministrativo per le famiglie, che non saranno più costrette a seguire due distinte procedure, e di eliminare la sovrapposizione di contributi, allargando, di conseguenza, la platea di beneficiari del voucher scuola”. (segue) (Rep)