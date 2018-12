Napoli: Marciano (Pd), de Magistris sindaco che vive alla giornata

- "De Magistris è un sindaco che vive alla giornata: puoi riempire di slogan la tua battaglia politica ma se agli slogan non corrispondono dati veri diventa fuffa. Ma ritengo che di questa fuffa i napoletani siano abbastanza stanchi". Lo ha detto il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Marciano, nel corso di un'intervista a Mattina 9, in onda su Canale 9 – 7 Gold. "Prima di annunciare nuove crociate contro i poteri forti e contro forze oscure – ha continuato Marciano – de Magistris si preoccupi del cantiere di via Marina e si faccia un giro per la città che amministra da tempo". (Ren)