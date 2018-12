Napoli: domani al via la terza edizione dell'iniziativa "Giocattolo sospeso"

- Domani, alle ore 11, presso la sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, a Napoli, l'assessore ai Giovani del comune di Napoli Alessandra Clemente, insieme al direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio, all'ex capitano del Napoli Francesco Montervino, all'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo e agli attori Maria Bolignano, Mariano Bruno e Alessandro Bolide, presenterà la terza edizione di "Giocattolo sospeso". L'iniziativa di carattere solidale, promossa dall'assessorato ai Giovani del comune di Napoli, permetterà di acquistare, presso i negozi aderenti, un giocattolo per Natale da lasciare "in sospeso" ai bambini con minori opportunità. Saranno, inoltre, presenti il responsabile italiano di Winning Moves Fausto Cerutti, il presidente dell'Unione nazionale pensionati del Banco di Napoli Carlo della Ragione e i giocattolai aderenti, quali Junior Giocattoli, Casa mia, Natullo toys , Leonetti, La Girandola giocattoli, Baby Bendrew, Arcobalocchi giocattoli, Bibi, Libreria dei ragazzi, Giochi in legno, idee regali e carillon, La Città del Sole Napoli Chiaia, Il fuori orario. Tutte le informazioni sull'iniziativa sono reperibili sul sito del comune di Napoli. (Ren)