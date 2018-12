Industriali: a Unione Napoli presentazione Meditech, Competence Center Industry 4.0

- Sarà presentato oggi, martedì 4 dicembre alle ore 16.00 all’Unione Industriali (piazza dei Martiri 58, Napoli) Meditech, il progetto di Competence Center Campania Puglia Industry 4.0. Saranno illustrate le caratteristiche del progetto, così come si sono rideterminate a seguito della intensa e proficua negoziazione con il MISE, ed i passi che porteranno il partenariato del progetto alla costituzione del Centro e alla sua operatività, in tempi ormai molto ravvicinati. L'incontro si terrà presso la sede dell'Unione Industriali Napoli in considerazione della forte collaborazione che le Università partner del progetto intrattengono con le strutture associative e la rete dei Digital Innovation Hub di Confindustria, fra cui il Campania DIH e il Medis DIH. Sono in programma gli interventi di: Vito Grassi Presidente Confindustria Campania e Unione Industriali Napoli; Gaetano Manfredi Rettore dell’Università Federico II; Eugenio Di Sciascio Rettore del Politecnico di Bari; Filippo De Rossi Rettore dell’Università del Sannio; Valentina Carlini Area Politiche Industriali Confindustria; Piero Salatino Presidente Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Università Federico II; Leopoldo Angrisani Direttore Cesma – Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati – Università Federico II; Pierpaolo Pontrandolfo Ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale Politecnico di Bari; Sergio Betti Direttore Generale Centro Regionale Information Communication Technology; Emanuele Sbardella Senior Manager KPMG; Filippo Nastri Capo dell’Ufficio Finanziamenti per la Ricerca e Progetti Speciali Università Federico II; Teresa Matrone Notaio. Sarà inoltre proiettato un video intervento del Presidente di Campania Digital Innovation Hub, Luigi Nicolais.(Ren)