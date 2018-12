Mobilità: parte il catasto delle strade della Campania

- L’Acamir, Agenzia Campana per la Mobilità, Infrastrutture e Reti, nell’ambito delle missioni e funzioni istituzionali di supporto all’amministrazione regionale, ha bandito una procedura di gara europea per la realizzazione del Catasto Strade, quale censimento di tutta la rete viaria regionale della Campania. L’importo a base di gara è pari ad Euro 1.300.000,00 oltre Iva al 22%, mentre la scadenza per i termini di partecipazione è fissata al 28 gennaio 2019. L’appalto prevede la verifica sul campo della consistenza chilometrica della rete stradale di proprietà della Regione Campania; il rilievo, acquisizione ed elaborazione di dati e filmati al fine di identificare, localizzare e censire gli elementi relativi alla rete stradale; la realizzazione e popolamento della banca dati contenente le informazioni necessarie all’istituzione del Catasto Strade; l’implementazione di un sistema informativo stradale, in ambiente Gis, per la navigazione e la gestione del Catasto Strade. È prevista, inoltre, la fornitura, l’installazione e la configurazione di un apposito sistema informativo territoriale, che consenta di ottimizzare la gestione del patrimonio stradale regionale mediante sistemi informatici. (Ren)