Regione: approvata la legge Omnibus, nuove misure su sanità, case Atc, istruzione, testate online e parchi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parchi e tutela ambiente: in ambito paesaggistico e forestale è stato recepito a livello regionale quanto disciplinato in materia di tutela di alberi monumentali dal nuovo testo unico nazionale sulle foreste e filiere forestali. L’omnibus interviene anche in materia di biodiversità e aree protette, innovando i meccanismi di approvazione della “Carta della Natura regionale”, che rappresenta la rete ecologica piemontese. Sotto il profilo della gestione degli Enti strumentali a cui la Regione affida le aree naturali protette piemontesi, è stato riscritto parzialmente il ruolo di indirizzo, coordinamento e supporto che la Regione esercita sugli stessi, ed è stato introdotto l'istituto dei revisori dei conti. In ultimo, hanno trovato aggiornamento gli articoli destinati alle disposizioni sanzionatorie vigenti nelle aree naturali protette, realizzando un loro miglior coordinamento con le disposizioni gestionali operanti ai fini della conservazione degli habitat e delle specie nei siti della rete Natura 2000. (Rep)