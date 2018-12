Trasporti: lavoratori Vigo a rischio licenziamento, prossima settimana tavolo con Regione, azienda e sindacati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutti i 69 dipendenti in forza alla società specializzata in “trasporto di fabbrica” (servizi regolari privati per il trasporto di operai e impiegati) è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo, “conseguenza, a quanto comunicato dalla direzione della Vigo, di un periodo di crescenti difficoltà aziendali che ha compromesso la possibilità di garantire un servizio efficiente e adeguato alle mutate esigenze operative e ambientali”. Oggi la Vigo è in liquidazione e cesserà lo svolgimento di ogni esercizio al 31 dicembre 2018. La situazione più critica riguarderebbe 38 lavoratori della sede di San Mauro-Pescarito che svolge attività di noleggio e servizi in subaffido per conto delle società Sadem e Canova che, a differenza dei 31 lavoratori di Chieri, non dovrebbero essere assorbiti dalla Cavourese, la società che ha dimostrato interesse presentando un piano di riorganizzazione del servizio. Per i dipendenti di San Mauro sarebbe previsto un periodo di cassa integrazione. (segue) (Rep)