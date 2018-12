Sanità: Piemonte, 350 specializzandi in corsia e 70 borse di studio in più (2)

- Per quanto riguarda il Piemonte, ci sarà anche la possibilità per circa 350 specializzandi in Medicina all'ultimo anno di partecipare fin da subito ai bandi di concorso della sanità pubblica. In più, il numero delle borse di studio assegnate annualmente aumenterà del 20%, passando dalle attuali 400 (390 già finanziate dallo Stato più 10 aggiuntive della Regione Piemonte) alle 470 del prossimo anno. (segue) (Rep)