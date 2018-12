Napoli: domani la presentazione dei lavori del workshop "Made in Napoli"

- Domani, mercoledì 5 dicembre alle ore 12.30 presso palazzo Gravina a Napoli, sede storica del Dipartimento di Architettura Diarc dell'Università degli studi di Napoli Federico II, l'assessore ai Giovani del comune di Napoli Alessandra Clemente parteciperà alla presentazione degli otto lavori realizzati dai 19 studenti napoletani che hanno preso parte al workshop realizzato dall'associazione culturale di giovani architetti napoletani Allweare Alveare in collaborazione con il FabLab Napoli del Centro Giovanile del Comune di Napoli Casa della Cultura e dei Giovani di Pianura, il Dipartimento di Architettura Diarc e l'assessorato ai Giovani, Creatività e Innovazione. "Made in Napoli Workshop #1" è un workshop di prototipazione nel quale si intende spingere giovani designers locali e non, a promuovere e condividere le proprie idee e a realizzarle fattivamente sul nostro territorio, offrendo loro la possibilità di poter affrontare individualmente l'ideazione di un progetto seguendone tutte le fasi. L'iniziativa, nata dall'incontro dell'assessorato ai Giovani con l'associazione Allweare Alveare ha l'intento di promuovere l'architettura e, più in generale, le arti visive. con l'esigenza di creare una rete tra coloro che condividono i loro stessi ideali, tra cui la ferma volontà di restare e agire a Napoli. Durante la presentazione interverranno Mario Losasso, direttore del Dipartimento di Architettura Diarc ed il cantautore napoletano, Tommaso Primo.(Ren)