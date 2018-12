Rifiuti: Ronghi (Sp), fallimento della Regione Campania e dei maggiori comuni

- "Gare disertate, impianti di compost non realizzati, raccolta differenziata ferma a percentuali insufficienti, aumenti di neoplasie, particolarmente infantili: è la sintesi del fallimento programmatico della Regione Campania e di quello gestionale dei maggiori Comuni". E' quanto ha affermato il segretario federale di "Sud protagonista", Salvatore Ronghi, nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina a Napoli, insieme ai dirigenti di Sud protagonista, Loredana Gargiulo, Orlando Cioffi ed Ettore Casinelli. "Nel gennaio del 2017 la Regione annunciava il via di ben 25 impianti di compostaggio, ma, ad oggi, nessuno di essi è stato realizzato", ha sottolineato Ronghi, per il quale "il problema della nostra regione è la mancanza di una corretta programmazione e la carenza nella concretezza delle azioni, mentre si continua con la politica degli annunci-spot che non servirà per far fronte all'ennesima crisi dei rifiuti che si va profilando, con grave ripercussione sulla salute pubblica e sulla economia del territorio". "A questo si aggiunge il fallimento del protocollo per la Terra dei Fuochi firmato, di recente, dal Governo a Caserta, un fallimento che coinvolge anche le politiche del ministro dell'Ambiente Costa", ha aggiunto Ronghi, che ha concluso: "Occorre rispondere con il piano regionale che prevedeva la realizzazione di almeno un altro termovalorizzatore, così come era stato programmato, un impianto indispensabile per scongiurare l'ennesima crisi e puntare ad un sistema virtuoso di gestione dei rifiuti che non sprechi miliardi per i viaggi dell'immondizia verso altre Regioni". (segue) (Ren)