Napoli: successo al San Carlo per le celebrazioni dei 90 anni Lilt (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Novant'anni sono tanti ed hanno un loro peso – ha sottolineato dal palco il professo Gallipoli D'Errico -, ma mai quanto i traguardi che ci prefiggiamo di raggiungere e i sogni che ci auguriamo di realizzare in questa impegnativa battaglia contro i tumori". Esprimendo apprezzamento per "una delle sezioni più attive d'Italia", il professor Francesco Schittulli, presidente nazionale della LILT che ieri non è voluto mancare all'evento, ha tenuto a sottolineare come "grazie alla ricerca, alla tecnologia e alla prevenzione, campo questo che vede la LILT protagonista assoluta con una rete di oltre 400 ambulatori e 106 sezioni provinciali, oggi il cancro, dal quale oggi si guarisce nel 67% e in alcuni casi come per quello al seno anche nel 87%, è assimilabile ad una malattia cronica". "Un impegno, quello della LILT - ha tenuto poi a sottolineare Michele Apuzzo, Ad di Sole365 – che mi ha letteralmente conquistato convincendomi sempre di più del ruolo fondamentale che il bilancio etico deve orgogliosamente assumere nelle politiche aziendali. Nessuna azienda è veramente tale – ha rimarcato – se non è integrata sotto tutti i punti di vista, in quel processo di crescita complessiva, umana e sociale, del proprio contesto". "Portare le luci che sono su di te spostandole su qualcosa di veramente importante è assolutamente fondamentale – ha infine rimarcato Gino Paoli esprimendo il suo apprezzamento per la LILT di Napoli –. Sì raccogliere risorse per scopi benefici è importante ma è marginale rispetto al messaggio. Ed oggi Napoli, la mia seconda patria, è tornata a dimostrare di averlo colto in pieno". (Ren)