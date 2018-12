Tlc: conferenza “5G Italy”, presentate sperimentazioni nuove tecnologie nella città di Milano

- Il 5G è il simbolo di una società che sta cambiando verso il digitale. Lo ha dichiarato oggi il professor Antonio Capone, docente presso il Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni (Cnit) e il Politecnico di Milano, intervenuto alla conferenza “5G Italy – The Global Meeting in Rome”, organizzata da Supercom presso la sede del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) in Piazzale Aldo Moro, a Roma, con la collaborazione del Cnit e di Key4biz. Il professor Capone ha partecipato ad un panel incentrato sulle più importanti attività di sperimentazione del 5G condotte nell’ultimo anno in Italia, nel quadro del piano d’azione europeo per rendere disponibile il 5G nel Vecchio Continente entro il 2020. (segue) (Res)