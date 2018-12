Sorrento: Borrelli (Verdi), donna drogata e stuprata in un ristorante

- Avrebbero somministrato cocaina e Ghb, la cosiddetta 'droga dello stupro', a una giovane donna, per indurla ad avere rapporti sessuali inconsapevoli con un 56enne titolare di un ristorante a Sorrento. L'uomo e la sua presunta complice, di 23 anni, sono finiti in carcere con le accuse di violenza sessuale di gruppo e cessione di sostanza stupefacente. "Si tratta dell'ennesimo caso che avviene nella penisola sorrentina – hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore della radiazza su radio Marte Gianni Simioli - dove in alcuni casi le vittime erano addirittura minorenni. Noi chiediamo a tutti i cittadini e agli amministratori dei comuni dove sono avvenuti questi tragici episodi di reagire e manifestare pubblicamente la loro vicinanza a chi ha subito violenza e sdegno verso gli autori di questi comportamenti criminali. Purtroppo qualche volta le comunità locali si sono strette attorno ai carnefici e addirittura un sindaco definì lo stupro di gruppo di una ragazzina minorenne una "bambinata". Se gli abitanti di una comunità si convincono che lo stupro e la violenza sono consentiti e addirittura sono la normalità la deriva sociale e morale è inevitabile. La penisola sorrentina inoltre riceve un grave danno di immagine a livello internazionale per tutti questi casi di stupro. Un motivo in più per isolare le mele marce, denunciarle e fargliela pagare".(Ren)