Napoli: approvato progetto esecutivo per ristrutturare hotel Britannique

- Approvato il progetto esecutivo che darà il nuovo volto all'hotel Britannique, in Corso Vittorio Emanuele. L'intervento, è stato progettato dal raggruppamento napoletano formato da Gnosis progetti, Itaca associati per gli impianti e coordinamento e Interprogetti per le strutture. L'idea progettuale mira a valorizzare la storia dell'edificio e a ricostruire il rapporto di quest'ultimo con la città e il paesaggio, conferendo un nuovo volto allo storico albergo napoletano, attraverso il ridisegno in chiave contemporanea di una parte della facciata, il conferimento di nuovi spazi ricettivi all'interno della struttura e il recupero del giardino, quale nuovo e fruibile spazio esterno a verde con disegno del "giardino all'italiana". Il cronoprogramma dei lavori prevede due anni per la realizzazione complessiva dell'intervento, per un importo di circa trenta milioni di euro di investimento. L'intervento prevede il recupero di camere per la ricettività, un giardino, un auditorium da 80 posti, un ristorante, bar, sala eventi, servizi e un solarium. "Sì tratta di un intervento complesso che si inserisce all'interno di un più ampio programma di dotazione di servizi alla città, teso al recupero di una dialettica tra architettura e città – ha dichiarato l'Assessore Carmine Piscopo - attraverso interventi di rigenerazione urbana di qualità".(Ren)